ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR

25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu olan Alperen Şengün ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı’da imzaladı. Daha sonra Beşiktaş forması giyen Şengül, 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu.

2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçilen Şengün, en üst sıradan seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu. 2.11 m boya sahip Alperen Şengün Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır.

KARİYER PERFORMANSI

2018-2019 yılında Bandırma’ya transfer olan Şengün, 29 maçta 10.8 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 asist ortalaması yakaladı.

2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş’la 3 yıllık bir sözleşme yapan Şengün başarısını burada da sürdürünce NBA takımlarının dikkatini çekti.

2021 NBA seçmelerinde Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçilen Şengün kısa sürede uyum sağlayarak büyük beğeni topladı.

Giresun doğumlu Alperen 2021 yılında ise Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde en değerli oyuncu olmuştu.