"Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla, Şişli'deki bir otelde düzenlenen forumun açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da aralarında bulunduğu dini liderler, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 27 ülkenin aileden sorumlu bakanları, uluslararası kurumların temsilcileri, akademisyenler ve STK üyeleri katıldı.

Bakan Göktaş: Aile de artık küresel bir gündem maddesi olmalıdır

Program "aile" konulu kısa film gösteriminin ardından, "Destanların Dansı" adlı gösteriyle devam etti.

Bakanlar oturumu ve farklı temalarda 4 panel yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen forumda, aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi başlıklar ele alınacak.

Forumun kapanış oturumunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Forum kapsamında "Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar" konulu bakanlar oturumunda, bakanlar aileye dair küresel sorunları ele alacak.

Ayrıca "Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli", "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile", "Ekranlar Çağında Aile Olmak" ve "Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Söz konusu panellerde, aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırılacak.

Öte yandan forum kapsamında "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergi, dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar da ziyaret edilebilecek.

Forum kapsamında ayrıca, "Aileden İlham Alan Girişimciler" isimli fuar da gerçekleştirilecek.