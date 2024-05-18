Uyurken telefonlarımızı 'uçak modu' na almak, yıllardır radyasyonu engellediği bilinen bir adım olarak kabul edilir. Peki, gerçekten de telefonu uçak moduna almak, radyasyonu etkili bir şekilde engelliyor mu?

Telefonlarda Uçak Modu Kullanımı: Gündelik yaşantımızda sıkça kullandığımız telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu teknolojik cihazlar, elektromanyetik radyasyon konusundaki endişelere neden olabiliyor, özellikle telefonlarımız vücudumuza yakın olduğunda.

Uçak Modu ve Radyasyon Endişesi: Telefonu uçak moduna almak, kablosuz iletişim özelliklerini devre dışı bırakarak radyasyonu minimum düzeye indirir. Bu modda, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil veri bağlantısı gibi kablosuz sinyaller kapatılır, dolayısıyla telefonlar daha az radyasyon yayabilir.

SAR Değerleri ve Radyasyon Seviyeleri: Radyasyon endişeleri genellikle telefonların vücuda ne kadar radyasyon emebileceğini belirleyen SAR (özgül soğurma oranı) değerleri üzerinden değerlendirilir. Uçak modunda kullanılan telefonların SAR değerleri genellikle düşer çünkü kablosuz iletişim özellikleri kapatılır.

Uçak Modu ve Radyasyon Azalması: Yapılan araştırmalar, uçak modunda telefonların normal moda göre daha az radyasyon yaydığını gösteriyor. Ancak radyasyonun tamamen kesildiğini söylemek için henüz yeterli bilgi ve kanıt bulunmuyor.

Sonuç ve Öneri: Telefonu tamamen kapatmak, uçak moduna almakla karşılaştırıldığında daha etkili bir çözüm olabilir çünkü uçak modunda sadece kablosuz özellikler devre dışı kalır. Ancak her ihtimale karşı endişelerinizi azaltmak istiyorsanız, uçak modunu kullanmaya devam edebilirsiniz.