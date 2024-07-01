Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: 42° Doğu

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000 Ksps

FEC: 5/6

Bu frekans bilgileri 2023 Ağustos ayı itibarıyla doğrudur. Ancak lütfen not edin ki uydu yayın frekansları zaman zaman operatörler tarafından değiştirilebilir, bu nedenle en güncel bilgileri almak için TRT ya da Türksat'ın resmi web sitelerini kontrol etmeniz önerilir.

Ayrıca TRT 1'in Türksat 4A uydusu dışında, diğer uydularda da yayın yapıyor olabileceğini, dolayısıyla bulunduğunuz konuma bağlı olarak farklı frekans bilgilerinin de geçerli olabileceğini belirtmekte fayda var. Güncellenen bilgileri sağlayabilmem için lütfen bana dönüş yapın.