Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: 42° Doğu
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000 Ksps
FEC: 5/6
Bu frekans bilgileri 2023 Ağustos ayı itibarıyla doğrudur. Ancak lütfen not edin ki uydu yayın frekansları zaman zaman operatörler tarafından değiştirilebilir, bu nedenle en güncel bilgileri almak için TRT ya da Türksat'ın resmi web sitelerini kontrol etmeniz önerilir.
Ayrıca TRT 1'in Türksat 4A uydusu dışında, diğer uydularda da yayın yapıyor olabileceğini, dolayısıyla bulunduğunuz konuma bağlı olarak farklı frekans bilgilerinin de geçerli olabileceğini belirtmekte fayda var. Güncellenen bilgileri sağlayabilmem için lütfen bana dönüş yapın.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi