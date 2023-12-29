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İhracatı artırmak Türkiye ekonomisinin en önemli hedeflerinden biri. İhracatın geliştirilmesi için yapılan destek ve kolaylaştırıcı kararlarla ihracatın artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Son aylarda üst üste rekor kırarak ilerleyen ihracat kanadından önemli bir veri paylaşıldı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ),Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payı açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin 2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi ve Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekorunu yeniledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payı "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz." diyerek açıkladı.

Bakan Bolat, dış ticarette yaşanan gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir.

Türkiye rekorunu yeniledi

Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi.