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Esenyurt, Türkiye'deki 922 ilçe arasında en kalabalık ilçe oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, en kalabalık ilk 10 ilçe açıklandı. İstanbul'un Esenyurt İlçesi, 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe olarak listenin zirvesinde yer aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.

İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:

1- İstanbul-Esenyurt: 977 bin 489

2- Ankara-Çankaya: 949.265

3- Ankara-Keçiören: 942 bin 884

4- Gaziantep-Şahinbey: 936 bin 35

5- Bursa-Osmangazi: 884 bin 451

6- Gaziantep-Şehitkamil: 839 bin 553

7- İstanbul-Küçükçekmece: 805 bin 930

8- Adana-Seyhan: 792 bin 536

9- İstanbul-Bağcılar: 744 bin 351

10- İstanbul-Pendik: 741 bin 895