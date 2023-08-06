Capital Dergisi, yeni bir araştırmayı ortaya koydu.
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin raporlandığı araştırmada, 2022 yıl sonu baz alındı.
Hazırlanan rapor ise; Türkiye'nin en büyük şirketleri...
İlk 10'un yer verildiği listede şirketlerin performansı da dikkat çekti.
Zirvede, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine TÜPRAŞ yer aldı.
İlk 10'daki şirketler
TÜPRAŞ'ın ardından en büyük şirketler sıralamasında Türk Hava Yolları (THY) ikinci sırada yerini alırken, Petrol Ofisi üçüncü sırada yer aldı.
Listede ilk 10'a girenler: TÜPRAŞ, THY, Petrol Ofisi, OPET, Ford, Shell, Ahlatcı Kuyumculuk, Bim Birleşik Mağazalar, Arçelik.
Listede, bu yıl enerji-petrol şirketlerinin yükselişi oldukça dikkat çekti.
TÜPRAŞ
1-Firma Adı: Tüpraş
2021 Sırası: 1
2022 Sırası: 1
Ciro (TL): 481.765.000.000
Çalışan Sayısı: 6.112
Sektör: Enerji Petrol
İl: Kocaeli
TÜRK HAVA YOLLARI
2-Firma Adı: Türk Hava Yolları
2022 Sırası: 2
2023 Sırası: 2
Ciro (TL): 311.169.000.000
Çalışan Sayısı: -
Sektör: Ulaştırma
İl: İstanbul
PETROL OFİSİ
3-Firma Adı: Petrol Ofisi
2021 Sırası: 8
2022 Sırası: 3
Ciro (TL): 205.811.475.000
Çalışan Sayısı: 872
Sektör: Enerji Petrol
İl: İstanbul
STAR RAFİNERİ
4-Firma Adı: Star Rafineri
2021 Sırası: 10
2022 Sırası: 4
Ciro (TL): 187.953.459.527
Çalışan Sayısı: 1.087
Sektör: Enerji Petrol
İl: İzmir
OPET PETROLCÜLÜK
5-Firma Adı: Opet Petrolcülük
2021 Sırası: 9
2022 Sırası: 5
Ciro (TL): 179.987.547.575
Çalışan Sayısı: -
Sektör: Enerji Petrol
İl: İstanbul
FORD
6- Firma Adı: Ford Otosan
2021 Sırası: 4
2022 Sırası: 6
Ciro (TL): 171.796.902.000
Çalışan Sayısı: 21.007
Sektör: Otomotiv
İl: İstanbul
SHELL
7- Firma Adı: Shell ve Turcos Petrol
2021 Sırası: 11
2022 Sırası: 7
Ciro (TL): 160.888.498.000
Çalışan Sayısı: 799
Sektör: Enerji-petrol
İl: İstanbul
AHLATCI
8- Firma Adı: Ahlatcı Kuyumculuk
2021 Sırası: 3
2022 Sırası: 8
Ciro (TL): 147.786.940.397
Çalışan Sayısı: 139
Sektör: Kuyum
İl: Çorum
BİM
9- Firma Adı: BİM Birleşik Mağazalar
2021 Sırası: 5
2022 Sırası: 9
Ciro (TL): 147.715.566.000
Çalışan Sayısı: 79.468
Sektör: Perakende
İl: İstanbul
ARÇELİK
10- Firma Adı: Arçelik
2021 Sırası: 7
2022 Sırası: 10
Ciro (TL): 133.915.508.000
Çalışan Sayısı: 41.030
Sektör: Elektrik-Elektronik