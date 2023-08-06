Tahmini Okuma Süresi: dakika

Capital Dergisi, yeni bir araştırmayı ortaya koydu.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin raporlandığı araştırmada, 2022 yıl sonu baz alındı.

Hazırlanan rapor ise; Türkiye'nin en büyük şirketleri...

İlk 10'un yer verildiği listede şirketlerin performansı da dikkat çekti.

Zirvede, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine TÜPRAŞ yer aldı.

İlk 10'daki şirketler

TÜPRAŞ'ın ardından en büyük şirketler sıralamasında Türk Hava Yolları (THY) ikinci sırada yerini alırken, Petrol Ofisi üçüncü sırada yer aldı.

Listede ilk 10'a girenler: TÜPRAŞ, THY, Petrol Ofisi, OPET, Ford, Shell, Ahlatcı Kuyumculuk, Bim Birleşik Mağazalar, Arçelik.

Listede, bu yıl enerji-petrol şirketlerinin yükselişi oldukça dikkat çekti.

TÜPRAŞ

1-Firma Adı: Tüpraş

2021 Sırası: 1

2022 Sırası: 1

Ciro (TL): 481.765.000.000

Çalışan Sayısı: 6.112

Sektör: Enerji Petrol

İl: Kocaeli

TÜRK HAVA YOLLARI

2-Firma Adı: Türk Hava Yolları

2022 Sırası: 2

2023 Sırası: 2

Ciro (TL): 311.169.000.000

Çalışan Sayısı: -

Sektör: Ulaştırma

İl: İstanbul

PETROL OFİSİ

3-Firma Adı: Petrol Ofisi

2021 Sırası: 8

2022 Sırası: 3

Ciro (TL): 205.811.475.000

Çalışan Sayısı: 872

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

STAR RAFİNERİ

4-Firma Adı: Star Rafineri

2021 Sırası: 10

2022 Sırası: 4

Ciro (TL): 187.953.459.527

Çalışan Sayısı: 1.087

Sektör: Enerji Petrol

İl: İzmir

OPET PETROLCÜLÜK

5-Firma Adı: Opet Petrolcülük

2021 Sırası: 9

2022 Sırası: 5

Ciro (TL): 179.987.547.575

Çalışan Sayısı: -

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

FORD

6- Firma Adı: Ford Otosan

2021 Sırası: 4

2022 Sırası: 6

Ciro (TL): 171.796.902.000

Çalışan Sayısı: 21.007

Sektör: Otomotiv

İl: İstanbul

SHELL

7- Firma Adı: Shell ve Turcos Petrol

2021 Sırası: 11

2022 Sırası: 7

Ciro (TL): 160.888.498.000

Çalışan Sayısı: 799

Sektör: Enerji-petrol

İl: İstanbul

AHLATCI

8- Firma Adı: Ahlatcı Kuyumculuk

2021 Sırası: 3

2022 Sırası: 8

Ciro (TL): 147.786.940.397

Çalışan Sayısı: 139

Sektör: Kuyum

İl: Çorum

BİM

9- Firma Adı: BİM Birleşik Mağazalar

2021 Sırası: 5

2022 Sırası: 9

Ciro (TL): 147.715.566.000

Çalışan Sayısı: 79.468

Sektör: Perakende

İl: İstanbul

ARÇELİK

10- Firma Adı: Arçelik

2021 Sırası: 7

2022 Sırası: 10

Ciro (TL): 133.915.508.000

Çalışan Sayısı: 41.030

Sektör: Elektrik-Elektronik