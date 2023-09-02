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Türkiye’nin birçok noktasında görülen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde baraj gölü üzerinde bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖKYÜZÜ MAVİYLE KAPLANDI

Düşme anında cisim parçalara bölünürken, gökyüzü maviyle kaplandı. Gök taşının düşme anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BİRÇOK İLDE GÖK TAŞI PANİĞİ

Öte yandan cisimin görüldüğü iller Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa olarak aktarıldı.

Erzurum'da adeta mavi bir ateş topunun gökyüzünde süzüldüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler saniye saniye kaydedildi. mynet