Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı.

Buna göre mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2'sini motosiklet, yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 11,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı…

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54,0, minibüste yüzde 50,0, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 12,2 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artış

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 arttı…

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 206,3, minibüste yüzde 105,0, traktörde yüzde 71,2, kamyonette yüzde 70,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,6, otomobilde yüzde 53,1, kamyonda yüzde 41,8 ve otobüste yüzde 30,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 26 milyon 937 bin 791 oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,9'unu motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan taşıt sayısı

Mart ayında 1 milyon 66 bin 442 adet taşıtın devri yapıldı.

Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 7,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı

Mart ayında 76 bin 351 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalarak 5 bin 859 adet oldu.

Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti.

En çok benzinli kullanılıyor

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 66,6'sı benzinli, yüzde 20,5'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 2’si LPG oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 475 bin 191 adet otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,7'si LPG'li, yüzde 27,2'si benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli olarak kayıtlara yansıdı.

Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak açıklandı.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil

Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 35,5'i 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 22,0'ı 1301-1400, yüzde 8,6'sı 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu öğrenildi.

Ensonhaber