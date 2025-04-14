AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yedi bölgede balonla uçuş imkanı bulunuyor.

Bu kapsamda 71 işletme, 441 balonla uçuş gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kapadokya, Denizli-Pamukkale, Kayseri-Soğanlı, Nevşehir-Çat, Antalya-Aspendos ile Aksaray-Ihlara ve Afyonkarahisar-Frig vadilerinde geçen yıl 43 bin 283 sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. Bu kapsamda hizmet verilen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak, 933 bin 195'e ulaştı. Böylece, tüm zamanların sıcak hava balonu yolcu sayısı rekoru kırıldı. Türkiye'de 2023 yılında 431 balonla 747 bin 203 turiste hizmet verilmişti.

Yeni bölgeler için balon uçuşu talepleri değerlendiriliyor

Genel Müdürlük, son dönemde yeni bölgelerde balon uçuşu yapılabilmesi için gelen talepleri de değerlendirmeye aldı.

Balon uçuşlarının güvenli şekilde yapılabilmesi için kurum tarafından yedi bölgede denetim faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2024 yılında haber verilmeden 348 balon pilotuna alkol ve psikoaktif madde denetimi yapıldı. Ayrıca, 27 uçuş öncesi kontrol yapıldı ve 585 kontrol uçuşu gerçekleştirildi.

Türkiye'de tasarlanan ve üretilen sivil hava araçları ihraç ediliyor

Öte yandan hava aracı sertifikasyon kabiliyetinin tam olarak kazanılması ve gerekli altyapının oluşturulması için çalışmalar da yapılırken, sertifikasyon işlemleri artık yerli olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda HÜRKUŞ Eğitim Uçağı sertifikalandırıldı ve ilk yerli tasarım sıcak hava balonuna tip sertifikası verildi. Gökbey Helikopteri'nin yanı sıra birçok alanda yerli ve milli hava aracı ile parçalarının sertifikasyon faaliyetleri de yürütülüyor.

Türkiye'de sıcak hava balonu üretimi de başladı. Bu kapsamda Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e sıcak hava balonu ihracatı yapıldı.

Belgeli pilotlar hizmet veriyor

Balon teknik personel sayısı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla 654'ten 710'a yükseldi.

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 387 balon pilotu belgeli olarak hizmet sundu