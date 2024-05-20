Yas Mı İlan Edildi? SON DAKİKA! Neden Yas İlan Edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Yas Açıklaması

20 Mayıs 2024 23:13

Güncelleme: 23:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusal yas ilanıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, gerçekten yas ilan edildi mi? İşte milli yasın ilan edilme sebebi ve detaylar...

Milli Yas İlan Edildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirtti.

Yas Kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında "Reisi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı bu derin acıyı paylaşmak amacıyla ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Neden Milli Yas İlan Edildi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılışından dönüş yolunda kaza yaptı. Helikopterin enkazına, Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın tespitleriyle 15 saatlik bir çalışma sonucunda ulaşıldı. Kazada, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim dahil toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Milli Yas Süresince Neler Yapılır?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler, önemli bir kişinin ölümü, cenazesi veya yıl dönümü gibi sebeplerle hükümetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları iptal edilir. Ancak, milli yas günleri resmi tatil olarak kabul edilmez.