Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde 2024 yılında faaliyete geçen Canıbeg Kafe, lösemi tedavisi gören çocuklar ve onlara refakat eden ailelerin bir araya gelip vakit geçirebileceği bir alan sunuyor. Kafe, aynı zamanda eğitim faaliyetleri için de kullanılarak hasta ve hasta yakınlarına destek olmayı amaçlıyor.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Canıbeg Kafe’nin, hastanede yatan hastaların anne-babaları için buluşma ve eğitim alanı olarak hizmet verdiğini, ayrıca kafenin, hasta yakınlarının çocuklarıyla görüşebileceği bir ortam sunduğunu belirtti.

2024 yılında düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye’de ilk kez Van’da hayata geçirilen Canıbeg (Canıbek) Kafe projesi, üçüncülük ödülü kazanmıştı.

“HASTA YAKINLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER DÜZENLİYOR”

Eğitim hemşiresinin, febril nötropeni, beslenme ve davranış gibi konularda bilgilendirme yaptığını belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Canıbeg Kafe, hasta yakınları için bir buluşma ve eğitim alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Hastanede yatan hastaların anne-babaları geldiğinde kafe açılıyor ve burada çocuklarıyla görüşme odası gibi bir ortam sağlanıyor. Eğitim hemşiremiz, hasta yakınlarına yönelik eğitimler düzenliyor; neler yiyip içileceği, febril nötropeni, beslenme ve davranış gibi konularda bilgilendirme yapıyor. Van Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oya Orhun da bu projede büyük emek sahibi. Kendisi, bu alanda önemli bir aktivist olarak tanınıyor. Canıbeg kafe, hasta yakınlarına destek olmanın yanı sıra tarım ve sosyal sorumluluk projelerine de yer verecek.”