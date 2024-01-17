Eleman.net, kendi verileri üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörleri ve istihdam sağlayan şehirleri açıkladı. En çok istihdam sağlayan mesleklerin başında özel güvenlik görevlisi ve temizlik personeli geldi.
En çok ilan yayınlayan sektörlerin başında güvenlik, gıda ve hizmet geldi. En çok istihdam sağlanan şehirlerin başında İstanbul yer aldı. En az istihdam sağlanan şehir ise Niğde oldu.
Güvenlik görevlisi
Temizlik görevlisi
Üretim elemanı
Çağrı merkezi elemanı
Satış danışmanı
Muhasebeci
Depo elemanı
Şoför
Kasiyer
Sekreter