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Eleman.net, kendi verileri üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörleri ve istihdam sağlayan şehirleri açıkladı. En çok istihdam sağlayan mesleklerin başında özel güvenlik görevlisi ve temizlik personeli geldi.

En çok ilan yayınlayan sektörlerin başında güvenlik, gıda ve hizmet geldi. En çok istihdam sağlanan şehirlerin başında İstanbul yer aldı. En az istihdam sağlanan şehir ise Niğde oldu.

Güvenlik görevlisi

Temizlik görevlisi

Üretim elemanı

Çağrı merkezi elemanı

Satış danışmanı

Muhasebeci

Depo elemanı

Şoför

Kasiyer

Sekreter