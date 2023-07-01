Bugün Kurban Bayramı'nın son günü.

Bu yıl da bayram tatili 9 gün oldu.

Geçtiğimiz cumartesi başlayan tatilin ardından vatandaşlar yollara düştü.

Büyük umutlarla sevinçle karşılanan bayram için vatandaşlar çeşitli planlar yaptı.

Kimisi gezdi, kimisi güneşlendi kimisi ise yüzdü.

Acı tablo ise kaçınılmaz oldu. Yurdun birçok noktasında denize ve göle giren vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşadı.

3 günde ise bilanço 18 oldu. 6'sı ise çocuk...

2 arkadaşın cesedine ulaşıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 21 yaşlarındaki F.E. ve M.G., dün öğle saatlerinde serinlemek için Çarpanak Adası yakınlarından Van Gölü'ne girdi.

Ancak akıntıya kapılan 2 arkadaş gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi, F.E. ile M.G.'nin cesedini 3 metre derinlikte buldu.

Batman'da 2 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde İsmail Algan (10), Kerem Şahin (12) ve Beytullah Çelik (13) önceki gün öğle saatlerinde Sason Çayı'na girdi.

Algan boğularak ölünce korkuya kapılan Şahin ve Çelik kaçtı. Çocukları eve dönmeyince aramaya çıkan aileler, çay kenarında Algan'ın kıyafetlerini buldu.

Ekipler gece Algan'ın cesedini suda buldu. Batman Çayı kenarında piknik yapan Muhammed Tatlı da (17) serinlemek için girdiği suda boğuldu.

2 genç 1 çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise Gaziantep'ten bayram ziyareti için akrabalarına gelen 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi hastaneye kaldırılırken, Müslüm Yavuz (43) ve Baran Yavuz (16) kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ boğularak öldü.

Gölet'te can verdi

Konya'da Yusuf Güler'i (37) en son bayramın birinci günü gören yakınları, bir daha haber alamayınca Malas Göleti'ne gittiklerinde aracını kapıları açık halde buldu.

Olay yerine gelen dalgıçlar Güler'in cesedini göletten çıkardı.

6 kentte can pazarı

Önceki günlerde Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren Irak uyruklu 3 çocuk, Konya'nın Halkapınar ilçesinde Suriye uyruklu 2 kişi, Gaziantep'te Suriyeli biri çocuk 2 kişi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Hasan Köymen (39), Samsun'un Atakum ilçesinde Şükrü Akgönül (17), Mersin'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi boğularak can verdi. 3 günde boğulanların toplam sayısı 18'e yükseldi. Ensonhaber