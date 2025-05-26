23-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen Yıldızlar Kuraş Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporculardan 36 kg’da Muhammed Ozan Kanat Türkiye 2’ncisi, 36 kg’da İlhami Kanat ve 40 kg’da Muhammed Bager Tuncer ise Türkiye 3’üncüsü oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen 4. Geleneksel Kaş Belediyesi Yağlı Güreş Yarışmasına Hakkari’den katılan Roj Azad Kızıldoğan, ayak boyu kategorisinde 1’inci, Muhammed Kızıldoğan ise tozkoparan boyu kategorisinde 2’nci oldu. Kocaeli’nde yapılan U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına Hakkari adına katılan ve 45 kg kategorisinde yarışan Hamza Ediş, Türkiye 3’üncüsü olarak milli takım kampına katılmaya hak kazandı.