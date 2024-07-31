Zehra Güneş'in Maçta Olmama Nedeni Belirsiz: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Karşılaşmasında Zehra'nın Durumu Sorun Yarattı

Türkiye'nin voleybol yıldızı Zehra Güneş'in, 1 Ağustos'taki Türkiye-Dominik Cumhuriyeti olimpiyat maçında neden yer almadığı merak konusu oldu. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edilen Güneş, son dönemde kadroda bulunmuyor. Türkiye-Hollanda maçında da oynamayan Güneş'in, 1 Ağustos'taki maçta oynayıp oynamayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zehra Güneş'in durumu hakkında belirsizlik sürerken, voleybolseverler ve spor medyası onun sağlık durumu ve sahalara dönüşü konusunda bilgi bekliyor. Şu anda, Zehra Güneş'in Paris Olimpiyatları'ndaki performansı ve oyuna dönüp dönmeyeceği en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Cansu Özbay, Elif Şahin Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Melissa Vargas Libero: Gizem Örge

Gizem Örge +1 oyuncu: Beyza Arıcı

Maç programı:

1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10:00

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10:00 4 Ağustos: Türkiye - İtalya, 10:00