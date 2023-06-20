Türk Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, Kurban Bayramı öncesinde köy köy, mahalle mahalle gezerek yaşlıları, engellileri ve çocukları tıraş ederek bayrama hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşların bayram sevincine ortak olduklarını ifade eden Yay, "Bir mahalleye gittiğimizde müsait olan kuaförlerimiz bize isimlerini yazdırıyor. Bugün de 3 kuaförümüzle Yalındüzü Mahallesi'ne geldik. Burada çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin saçlarını tıraş edip bayrama hazırladık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Muhammet Tekin ise gönüllülere teşekkür ederek, "Çok güzel oldu. Arkadaşlarımı ve ağabeylerimizi de tıraş ettiler. Allah razı olsun." dedi.AA