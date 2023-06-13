Seçimlerin ardından tüm gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Asgari Ücret Komisyonu, 13 Haziran Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

TÜRK-İŞ RESTİ ÇEKTİ

Asgari ücret pazarlığına saatler kala işçi temsilcisi Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Atalay, süreç başlamadan resti çekti.

"RAKAM İŞİMİZE GELMEZSE TOPLANTIYA GİTMEYİZ"

Asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirten Atalay, "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz" dedi.

"MASAYA NE GETİRECEKLER GÖRELİM, ONA GÖRE TAVRIMIZI ALIRIZ"

Türk-İş'e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, "Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

İŞVERENE ÇAĞRI YAPTI: ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET VER

Ücreti belirleme sürecinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Atalay, işverene de bu noktada bir çağrıda bulundu. Atalay, "Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret ver. Elini tutan mı var?" dedi.

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