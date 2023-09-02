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Wanhaber / Fatma Öztürk

Eski Van Şehri olarak adlandırılan Van Kalesi arkasındaki tarihi alanda çalışmalar devam ediyor.

Titiz bir çalışmanın yapıldığı alan turizme kazandırılmak isteniyor.

Van Valisi Ozan Balcı, çalışmaları yerinde inceleyerek, eski Van şehrinin ayağa kaldırılacağını söyledi.

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Kalesi arkasındaki eski Van şehrini gezdi.

Vali Balcı burada yaptığı açıklamada, eski Van şehrinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, eski şehrin ayağa kaldırılarak kültür ve turizme büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da, “Eski Van şehrinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü gördük. Eski şehrin ayağa kaldırılarak şehrimizin kültür ve turizmine büyük katkı sağlanacağına inanıyorum” dedi.

AYANİS KALESİNE ZİYARET

Vali Ozan Balcı, 36 yıldır arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü Ayanis Kalesini de ziyaret etti. Kazı ekibiyle hasbihal edip kolaylıklar dileyen Vali Balcı, her yıl farklı tarihi eser ve yapıların ortaya çıkarıldığı kazılar hakkında Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı’dan bilgi aldı.

KAZI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Van Valisi Ozan Balcı, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesinde bulunan Alaköy Kalesi Garibintepe bölgesinde Van Müzesi ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılan kazı çalışmalarını da yerinde inceledi.

Önemli tarihi eserlerin ortaya çıkarıldığı kazının başkanlığını yapan Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı’dan bilgi alan Vali Balcı, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması için yapılan çalışmalara çok kıymet verdiklerini vurguladı.

Vali Balcı’ya ziyarette, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin de eşlik etti.