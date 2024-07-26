Tuna Tavus Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Kaç Kilo?

Tuna Tavus Kimdir?

Tuna Tavus, 1999 doğumlu olup, 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen, spor kariyeriyle dikkat çeken Tavus, büyük miktarlarda yiyecek tüketimiyle tanınır. Vücudunun taşıma kapasitesi oldukça yüksek ve bu yeteneğini çeşitli rekor denemeleriyle sergilemektedir.

Beslenme ve Antrenman Rutini

Tuna Tavus, antrenmanları için enerji depolamak amacıyla büyük miktarlarda gıda tüketir. Örneğin, bir oturuşta 10’a yakın orta boy pizza, 1 tencere pilav ve 1 kilogram tavuk tüketebilir. Bunun dışında, 140 sushi veya 8 hamburger gibi büyük miktarlarda yiyecekler onun için sıradan bir öğün halindedir.

Tuna Tavus’un Boyu ve Kilosu

Boyu : 1 metre 99 santimetre

: 1 metre 99 santimetre Kilosu: 175-180 kilogram arasında değişmektedir, bu ağırlık yarışmalara hazırlık dönemi ve genel beslenme rutiniyle bağlantılı olarak değişebilir.