Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) düzenleme geldi.

Buna göre 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi.

1 kereye mahsus ek ödeme

Bu kapsamda 2023'te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak.

En düşük MTV 438 TL oldu

Böylece 2023 için belirlenen vergi oranına göre en düşük MTV 16 yaş ve üstü 0-1300 cc hacimli araçlar için 219 Lira olarak belirlenmişti. Ek vergi ile en düşük MTV 2023'te toplam 438 TL'ye çıkmış oldu.

En yüksek MTV

En yüksek MTV ise matrahı 840 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlarda 101 bin 153 TL'den 202 bin 306'ya çıktı.

Buna göre 2023'te araç yaşı ve motor hacmine göre toplam ödenecek MTV tutarları şöyle olacak:

01.01.2018 sonrası tescil edilen araçlar

0-1300 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2 bin 120 TL'den 4 bin 240'a

4-6 yaş - 1479 TL'den 2 bin 958'e

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 2 bin 330 TL'den 4 bin 660'a

4-6 yaş - 1626 TL'den 3 bin 252'ye

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2 bin 545 TL'den 5 bin 90'a

4-6 yaş - 1773 TL'den 3 bin 546'ya çıktı.

1301-1600 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3 bin 693 TL'den 7 bin 386'ya

4-6 yaş - 2 bin 769 TL'den 5 bin 538'e

1301-1600 cc Matrahı 70 bin 600 - 123 bin 700 lira arası

1-3 yaş - 4 bin 66 TL'den 8 bin 132'ye

4-6 yaş - 3 bin 49 TL'den 6 bin 98'e çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 123 bin 700 lira ve üstü

1-3 yaş - 4 bin 434 TL'den 8 bin 868'e

4-6 yaş - 3 bin 325 TL'den 6 bin 650'ye çıktı

Cumhurbaşkanı yetki kullanarak oranı düşürmüştü

Bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 122,9 olmuştu.

Yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürmüştü.

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