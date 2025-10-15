Trendyol 1. Lig’de 10. hafta maçları 17 Ekim Cuma başlayacak ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak son maçla tamamlanacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 10. hafta maçında sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk edecek. Zorlu geçmesi beklenen maç her iki ekip için de önem taşıyor.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. arasında maç 18 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 13.30’da başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig’de 10. hafta maç programı şu şekilde;

17.10.2025 20:00 Eminevim Ümraniyespor - Sms Grup Sarıyerspor

18.10.2025 13:30 Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor FK

18.10.2025 13:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

18.10.2025 16:00 Adana Demirspor A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş.

18.10.2025 19:00 Atakaş Hatayspor - Arca Çorum FK

19.10.2025 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Özbelsan Sivasspor

19.10.2025 16:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor

19.10.2025 16:00 Serik Spor Futbol A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler

19.10.2025 19:00 Esenler Erokspor - Sipay Bodrum FK

20.10.2025 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Bandırma Spor