Şenol İpek'in “Tostumu yedim” Krizine 20 Yıl Sonra Açıklama!

2002 yılında, manken Çağla Şıkel'in eski eşi Yüksel Ak ile evli olduğu dönemlerde bu mesaj, medyada geniş yansıma vardı, İpek ise büyük bir baskı altında girmişti. Bu olay, İpek'in kişisel hayatını derinden izleyebileceği bir dönüm noktası oldu. Kanal D'nin ünlü talk show programı '2. Sayfa'ya konuk olan Şenol İpek, o dönemde yaşadıklarını ve çürümeye kadar süregelen yanlış anlamaları tek anlattı.

Gizli İletişim ve Kamuoyu Baskısı

İpek, "Tostumu yedim" mesajının yanlış anlaşıldığından dolayı hastalık dile getirdiğini dile getirdi. Mankenin açıklamalarına göre, gönderilen mesajlar ve telefon konuşmaları tamamen masumane, samimi bir iletişimden ibaretti ve hiçbir şekilde kötü niyetli taşımıyordu. Ancak o dönemdeki medya algısı, özellikle de 2002'de mankenlik camiasının çok daha sıkı bir şekilde takip edilmesi nedeniyle, İpek'in hafifletmesinde zorluklar vardı. O dönemdeki olayın ardından İpek, 10 gün boyunca evde kalmadan çıkmakta zorlanmış, halkın onu görmekten kaçınmamıştı. Etiler gibi popüler bir mekanın bile ziyaret edilmesinin imkansız hale geldiği o günlerde Şenol İpek, "İnsanlar beni gördüklerinde gülerlerdi" diyerek, yaşadığı duygusal baskıyı da gözlerin önüne serdi.

Çağla Şıkel ile Mesajların Gerçek Anlamı

Şenol İpek, Çağla Şıkel ile yakın arkadaşlarının öğrendikleri ve yaşadıklarını aktaran herhangi bir sanat niyetinde olduklarını vurguladı. Gönderilen mesajların ve telefon konuşmalarının yanlış anlaşılmasından dolayı her ikisinden de büyük hikayeler yaşanmıştı. Ancak İpek, bu faturanın asıl kaynağının, telefonlarının hacklenmesi ve mesajların izinsiz şekilde medyaya sızdırılması oldu.