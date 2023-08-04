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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

ÇAĞRI MUHALEFETTEN GELMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen DEVA, DP, SAADET ve Gelecek Partisi milletvekilleri, Akbelen'deki ağaç kesimini gündeme almak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP MECLİS'İ TOPLAMAK İÇİN AKBELEN'İ ÖNE SÜRDÜ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gün içinde yapılan açıklamada, "Akbelen'de yaşananları görüşmek üzere TBMM'yi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Olağanüstü toplantı dilekçemizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" denilmişti.

25 TEMMUZ'DA DA ZAM GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞLARDI

Çalışmalarına yaz arası veren Meclis, CHP'nin çağrısı üzerin 25 Temmuz Salı günü de ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.

HABER7