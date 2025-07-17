Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,74, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 50,31 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35,46 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,5, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,22, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 202,59 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 47,92 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi.