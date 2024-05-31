ŞOK GELİŞME: Survivor İkinci Eleme Adayı Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu!

Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? İkinci Eleme Adayı Şaşkınlık Yarattı!

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunları başladı ve rekabet daha da kızıştı. Yarışmacılar, kendi performanslarıyla finale ulaşmaya çalışacak. Peki, bugünkü dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu?

Bireysel Dokunulmazlık Dönemi: Kıran Kırana Mücadele Başladı!

Survivor All Star 2024'te bireysel performans dönemi resmen başladı. Murat Ceylan'ın açıkladığı yeni kurallarla, yarışmacılar artık kendi performanslarına göre yarışacak. Dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele yaşandı ve haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

Bireysel Performans Sıralaması ve Eşleşmeler Belli Oldu!

Murat Ceylan, bireysel oyunların nasıl oynanacağını anlattı. Yarışmacılar, sıralama oyunundaki performanslarına göre eşleşti. Dokunulmazlık oyununda en iyi süreyi yapan yarışmacı, dokunulmazlık sembolünün sahibi olacak.

İkinci Bireysel Dokunulmazlık Sembolünü Kim Kazandı?

Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazanmıştı. İkinci bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Hilmicem oldu. Hilmicem, ödül için Atakan, Yunus Emre ve Merve'yi seçti. Bu dört isim, dolu dolu bir yemek ödülünün keyfini çıkaracak.

Survivor İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmicem, ikinci eleme adayını belirledi. Haftanın ikinci eleme adayı olarak Ogeday seçildi. Bu beklenmedik adaylık, adada büyük bir şaşkınlık yarattı.

Survivor İlk Eleme Adayı Kimdi?

İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme adayı olarak Atakan'ı seçmişti. Şimdi gözler, adadan kimin ayrılacağına çevrildi.

Survivor'da En Son Kim Elendi?

Final düellosunda Seda'ya yenilen Özgür Tetik, adaya veda eden isim oldu. 5-2'lik skorla elenen Özgür, duygusal veda konuşmasında yarışmanın ne kadar zorlu geçtiğini anlattı.

Survivor All Star 2024'te heyecan ve rekabet her geçen gün artıyor. Kimler finale kalacak, kimler adaya veda edecek? Merakla bekliyoruz!