2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrilmişti..

16,4 milyonu aşkın emeklinin beklediği haber geldi.

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak-haziran döneminde alacakları zam oranı da ortaya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİSİNE YÜZDE 11,54 ZAM

Aralık enflasyonunun aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu.

SKK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE YÜZDE 15,75 ZAM

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Buna göre; 12 bin 500 lira alan emekli 1.968,75 lira artışla toplam 14 bin 468,75 lira alacak.

Memur emeklisi maaşı ise en düşük 17 bin 588 TL’den 19 bin 617 TL’ye çıktı.

Emekli maaşları yılda iki kez belirleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

12 bin 500 lira alan emekli 1.968,75 lira artışla toplam 14 bin 468,75 lira alacak.

13 bin lira alan emekli 2 bin 47,5 lira artışla toplam 15 bin 47,5 lira alacak.

13 bin 500 lira alan emekli 2 bin 126,25 lira artışla 15 bin 626,25 lira alacak.

14 bin lira alan emekli 2 bin 205 lira artışla 16 bin 205 lira alacak.

14 bin 500 lira alan emekli 2 bin 283,75 lira artışla 16 in 783,75 lira alacak.

15 bin lira alan elekli 2 bin 362,5 lira artışla 17 bin 362,5 lira alacak.

15 bin 500 lira alan emekli 2 bin 441.5 lira artışla 17 bin 941,25 lira alacak.

16 bin lira alan emekli 2 bin 520 lira artışla 18 bin 520 lira alacak.