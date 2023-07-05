Van Gölü Yem ve Samancılar Temin Ve Tevzi Kooperatifinde saat 21.00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede 30'a yakın işyerini teslim alan alevler çevrede paniğe neden oldu.

Saman balyalarının depolama alanı olarak kullanılan iş yerlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların iddialarına göre itfaiye ekiplerinin olay yerine geç ulaşmasından dolayı 30'a yakın iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri ile beraber çok sayıda TOMA'da katıldı.

Kaynak: VanHakimiyet