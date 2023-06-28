MasterChef Türkiye ile popülerliğini artıran ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ile ekranlara geri döndü.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. Eskişehirlidir.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2019 yılında eşinden boşanmıştır.

ÖDÜLLERİ

2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

2013 Yerel İşletme Ödülü

GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Şefi Ödülü (2018)