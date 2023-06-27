WanHaber / Arif Karakaş

Vanspor Futbol Kulübü, bir yandan iç transferlerini duyururken, bir yandan da dış transfere yoğunlaştı. İç transferde bugüne kadar 4 ismi kamuoyu ile paylaşan Vanspor Futbol Kulübü, bugün ilk dış transferini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk devrenisi İnegölspor'da, ikinci devresini ise Etimesgut Belediyespor'da geçiren tecrübeli sağ bek Menedi Bingöl ile 2023-2024 ve 2*24-2025 sezonu için anlaşmaya vardı.

Vanspor'un alt yapısında yetişen ve Bodrumspor, Fethiyespor, İnegölspor ve Etimesgut Belediyespor gibi takımlarda ter döken tecrübeli sağ bek Menedi Bingöl, geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giymişti.

Vanspor FK Asbaşkanı Erol Temel, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu, Transfer Komitesi Başkanı Uğur Tunçdemir, Transfer Komitesi Üyesi Ahmet Bilici, Kulüp Sportif Direktörü Ali Kurt ve Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan'ın da bulunduğu imza töreninde tecrübeli sağ bek Medeni Bingöl ile iki yıllık sözleşme imzalandı.