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Van'da sağanak yağışların ardından hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda hareketlilik oluşturdu.

Van'da son haftalarda devam eden sağanak yağışların ardından soğuk havanın kendini hissettirmesi ile birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar, genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için çeşitli şifalı bitkilerin karıştırılarak hazırlandığı kış çayının tüketilmesini öneren aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olmadan önce tüketilmesi gerektiğini belirtiler.

Vanlı aktarlar, özellikle içerisinde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkileri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğüne dikkat çekiyor. Şifalı bitkilerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla hasta olmadan önce tüketilmesi gerektiğini dile getiren aktarlar, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte şifalı bitkilerin tüketilmesini önerdi.

Aktarlar soğuk algınlığına yakalanmamak için yaklaşık 23 çeşit şifalı bitki karıştırılarak hazırlanan kış çayının tüketilmesini önerirken, özellikle içerisinde ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkisel ürünleri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan aktarlar, çeşitli bitkilerin karışımıyla yapılan kış çayı kullanımının önemine dikkat çekti. Kent merkezinde bu yıl henüz kar yağışının olmamasından dolayı mikropların kırılmadığını belirten aktarlar, vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlara antioksidan özelliği yüksek olan probiyotik ürünleri tüketmeleri önerisinde bulundu. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle kuşburnu, tarçın ve ıhlamur tüketildiğini ifade eden aktarlar, "Akciğer rahatsızlığı olanlar kozalak şurubu ve macunu çok tercih ediyor.

Bizler soğuk algınlığı konusunda C vitamini açısından zengin olan kuşburnunu öneriyoruz. İkinci sırada ise ıhlamuru öneriyoruz. Bizler 6-7 çeşit bitkiyi karıştırarak kış çayı şekilde de veriyoruz. Ülkemizdeki endemik bitki türleri sayesinde dünya genelinde önemli sıralarda yer alan aktarlardaki ürün çeşitliliğinde herkesin sıkıntısına göre bir karışım bulmak mümkün.

Alternatif tedavi karışımlarının yer aldığı aktarlara gelenlerin sayısı son aylarda arttı. Aktarlarda her zaman genel bir yoğunluk var. Aktarlarda satılanlar tamamen doğal ve kimyasal karışım içermeyen bitkilerden oluşuyor. İnsanlar hasta olmadan önce bu tür karışımları kullanarak vücutlarının dirençlerini arttırıyor" ifadelerine yer verdiler.