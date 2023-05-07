WanHaber - ÖZEL

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor.

Sabah 09:00'da Van'a hareket edecek olan Oğan saat 12:00'da Elite World Otel'de düzenlenen programa katılacak.

Saat 13:00'de Van Gölü Tv'de Ziya Türk'ün konuğu olacak olan Oğan, program sonrası Van sokaklarını dolaşacak.

Saat 14:00'te Maraş Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Oğan, saat 21:10'da kentten ayrılacak.

OĞAN'DAN VAN PAYLAŞIMI

Van'a düzenleyeceği ziyaret öncesi sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Yarın Van’dayız... Vanlıyam hem şanlıyam, Özüm sözüm hep birdir, Ben bu yurda bağlıyam" ifadelerine yer verdi.