Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara zam yapıldığını duyurdu.

Açıklamayla birlikte yeni fiyat listesi de paylaşıldı. Zamlı fiyatların ise 8 Mart itibarıyla geçerliği olacağı belirtildi.

Bu artış sonrası en düşük sigara fiyatı 75 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 91 TL seviyesine yükseldi.

Zam sonrası BAT grubuna ait sigaraların fiyatları şu şekilde güncellendi: