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Türkiye'de kavurucu sıcaklar geride kalıyor...

Haftanın ilk gününde Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesiminde yağış olduğu bildirildi.

Marmara bölge genelinde bugün için de yine kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı.

Uzmanlar yaklaşık 60 km'ye çıkacak rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde gök gürültülü, sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Mevsim normalleri altına girecek

Yarından itibaren güney ve batı bölgelerde yağış etkisini kaybedecek.

Hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, bugünden itibaren iç kesimlerdeki sıcaklıkların, mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini söyledi.

Batı ve güney bölgelerinde normal seyrinde

Sıcaklık yurdun batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinde seyredecek.

Ankara'da sıcaklık 24, İstanbul'da 28, İzmir'de 32 derece olacak.

Ensonhaber