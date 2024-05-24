Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm Canlı İzle! Show TV'de Neler Olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olacağını büyük bir merakla bekliyor. Canlı yayını kaçırmamak için ekran başına geçmeye davetlisiniz!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği ve senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı bir dram dizisidir. İşte, Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle ve son bölümde neler oldu sorularının cevapları!

Son Bölümde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm Özeti

Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinden vazgeçemez. Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışırken, bu konuda en büyük desteği Ömer'den alır. Nursema'nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri, Rüzgar'ı çileden çıkarır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa çıkar ve sonunda dayanamayarak Abdullah ile konuşmaya karar verir. Abdullah'ın eve geç gelmeleri Pembe'yi rahatsız etmeye başlar, şüphelenir ama kondurmak istemez. Nilay'ın pişik kremi lansmanı, tüm tanıdıkları bir araya getirir. Fatih'in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artar ve bu konuda harekete geçmeye karar verir.

Kızılcık Şerbeti Konusu Nedir?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra iki kızını inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği, çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti Oyuncu Kadrosu

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti Canlı Yayın Nereden İzlenir?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz. Canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

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