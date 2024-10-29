Selami Kuran'ın Kimliği

Prof. Dr. Selami Kuran, hukuk alanında uzmanlaşmış bir akademisyen ve hukukçudur, özellikle uluslararası hukuk, deniz hukuku ve Avrupa Birliği hukuku konularında derin bir bilgi birikimine sahiptir. Kuran, Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuş olup, aynı zamanda Esra Erol'un program danışmanı olan Av. Hülya Kuran’ın eşidir ve Av. Ahmet Kuran’ın babasıdır.

Eğitim ve Akademik Kariyer

1992 yılından itibaren Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış, 2001 yılında doçent unvanını almış ve 2007 yılından beri profesör olarak kariyerine devam etmektedir.Kuran, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bölüm başkanlığı gibi önemli yönetimsel görevlerde bulunarak akademik alanda etkili bir rol üstlenmiştir; ayrıca Ahmet Fatuk Kuran ve Zeynep Kuran adında iki çocuğu bulunmaktadır. Prof. Dr. Selami Kuran, sosyal medyada da aktif olup, Twitter’da binlerce takipçisiyle fikirlerini paylaşmaktadır.