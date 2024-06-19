Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 için heyecan dorukta! Ancak bazı önemli özelliklerin beklenenden daha sonra gelebileceği konuşuluyor. İşte merakla beklenen iOS 18.1 güncellemesinde olabilecek yenilikler.

iOS 18.1 ile Gelen Yenilikler Neler?

Apple, iOS 18'i Eylül ayında kullanıcılarla buluşturacak olsa da bazı özelliklerin ilk güncelleme olan iOS 18.1'e kalabileceği belirtiliyor. Özellikle Mail uygulamasına getirilecek yapay zeka yenilikleri ve Apple Intelligence özelliklerinin tamamının hemen gelmeyebileceği söyleniyor.

Apple Intelligence Desteği ve Dil Seçenekleri

Apple Intelligence özellikleri ilk olarak sınırlı bir önizleme olarak sunulacak. Mail uygulamasında yapay zeka kullanılarak e-postaların kategorize edilmesi gibi özelliklerin tamamıyla kullanıma sunulması için iOS 18.1 bekleniyor. Ayrıca dil seçeneklerinin genişlemesi ve Siri sesli komutlarının gelişimi de bu güncellemeyle sağlanabilir.

2025'e Kadar Beklenen Özellikler

Derin uygulama kontrolleri ve ekran farkındalığı gibi özelliklerin 2025'e kadar çıkmayabileceği belirtiliyor. Bu durum, iOS 18.1'in önemini artırıyor ve kullanıcıların yeni yeteneklere daha fazla beklemeleri gerekebileceğini gösteriyor.

Apple'ın Yol Haritası

Apple, iOS 18'i hızla yayınlamayı hedefliyor ancak yeni özellikleri adım adım sunarak daha sağlam bir deneyim sunmayı tercih ediyor. Bu strateji, kullanıcıların uzun vadede daha iyi bir iOS deneyimi yaşamasına olanak sağlayacak gibi görünüyor.

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