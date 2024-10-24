Yeni Bölüm Beklentisi Hayal Kırıklığına Uğradı

23 Ekim 2024 tarihinde gösterilen yeni bölüm için geri sayım devam ederken, dizinin hayranları merakla "Bugün neden yok?" depolamaya katılmaya başlandı. Dizinin çıktığı bölümde, Can'ın mahkemedeki itirafçıları büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Karsu'nun Reha'nın olayı içindeki durumu anlaması ve onu suçlaması, hikayenin gidişatını tamamen değiştirdi. Ayrıca Adalar'da fırtına nedeniyle mahsur kalan Filiz ve Hasan'ın yaşadığı maceralar, izleyicileri ekranı kilitleyen unsurlar arasında yer aldı. Ayça'nın Bora'nın örgütlenmesindeki davetsizlikleri ve güzelliği ise Karsu'nun kıskançlık hislerini tetikledi.

İzleyiciler Neden Endişeli?

"Sandık Kokusu" dizisinin hayranları, Show TV'nin yayın akışında bugün yer almadığını öğrenince tedirginlik yaşamaya başladı. 23 Ekim Çarşamba akşam izleyicileriyle buluşacak olan dizi, bu hafta için iptal edilen bölümüyle izleyicilerinin tepkisini topladı. Merakla beklenen gelişmeler ve Karsu'nun geleceği hakkında sorular artarken, dizi severlerin bu gösterileri içinde ne büyüme merakla takip etmeye devam ediyor.