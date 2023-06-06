Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında meydana geldi. Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Aracı duvarın altında kalan Arif Sarıalioğlu, "Benim iki aracım vardı. Biri ile çocuğu okula bırakmak için çıktım. 10 dakika sonra haber geldi duvar yıkıldı diye. Komşularımın arabası, benim diğer arabam duvar altında kaldı. Bir komşumuz saniyelerle kurtuldu. Allah'a çok şükür can kaybı olmadı" dedi.

Aracı duvarın altında kalan Hüseyin Sağlam ise, "Sabaha karşı aşırı yağış oldu. Bahçeye baktık. Yetişemedik. Su aniden geldi. Duvarı yıktı, ne varsa götürdü. Araçlarımız duvarın altında kaldı. Maddi zararımız var. Cana gelmedi, şükürler olsun" diye konuştu.

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

İstinat duvarının araçların üzerine yıkılma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Duvarın yıkılmasına sebep olan sel suyu da sitenin altındaki perde imalatçı dükkanı basarak ortalığı çamura buladı.iha