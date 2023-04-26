Sağlık Bakanlığının Van'da istihdam edeceği personellerin de isim listeleri belli oldu. İsim listesini videoyu izleyerek veya aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara‘da yapıldı. Kura çekimi saat 09.00 itibarıyla çekilirken il il isim kura sonuçlarında asil-yedek listeler de belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı Van kura sonuçları açıklandı mı, kura saat kaçta açıklanacak? Van'da İŞKUR üzerinden istihdam edilecek 110 sürekli işçinin isim kura sonuçları açıklandı. İşte, asıl ve yedek aday isim listesi sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı Van Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi canlı olarak yayınlanıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları canlı yayında belli oluyor. Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı kurası il il gerçekleştiriliyor. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

Şehrivan