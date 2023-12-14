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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı.

Düşerken kafasını yere vuran Bitmez'e kalp masajı yapıldı.

İyi Partili doktor vekil Turhan Çömez'in ilk müdahalesinin ardından Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hayatını kaybetti

Fahrettin Koca, Milletvekili Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

"Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti"

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti.

Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Vefat haberinin ardından Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

"Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz!"

X hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu şunları kaydetti:

Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü.

Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz!

Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun!

Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun.

TBMM'de vekil sayısı 599'a düştü

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nden vekil sayısı 9'a düştü.

TBMM'nin genel aritmetiğinde ise vekil sayısı 599'a inmiş oldu.

Hasan Bitmez kimdir?

1969 yılında Giresun, Alucra'da doğan Bitmez, ilkokulu İstanbul'da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde okudu. Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]'in bir dönem başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]'nun Genel Başkanlık görevini üstlendi. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

İnsani yardım çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarını Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı. Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı'nda başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde devam etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi. Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'ydi. Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce biliyordu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilmişti. Bitmez, TBMM'de fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde 14 Aralık 2023 günü hayatını kaybetti.