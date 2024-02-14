Yerel seçim takvimi devam ederken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, seçimler öncesi alınan bazı kararlar yeniden hatırlatıldı.

Alınan kararların bazı yayıncı kuruluşlar tarafından ihlal edildiği de belirtilirken, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların 1 Ocak’tan 30 Mart saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceği kaydedildi.

Yayınlarda gerçeklik ve doğruluk ilkesine vurgu

Medya hizmet sağlayıcılarının da 1 Ocak’tan 29 Mart Cuma günü saat 23.59’a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca olmadığı belirtilen açıklamada, “Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacaktır. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir.” ifadelerine yer verildi.

"İftira ya da hakaret içeren ithamlar..."

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Özellikle haber bültenleri ve haber programlarında gerek adaylar gerekse yayın moderatörleri veyahut yorumcular tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti Genel Başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin demokratik kurumlarını, güvenlik birimlerini ve belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan yayıncılar ve habercilerin, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmesi, aleni olarak herhangi bir adayı desteklememesi ve taraf olmaması ifade edildi.