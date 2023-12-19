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"Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; işletmeler hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini kapı girişlerine ve masa üstüne koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Yeni yönetmelikte "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" ifadeleri yer aldı.