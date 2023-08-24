Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tercan’da tamamladı. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Memuriyet hayatına 2016 yılında Erzurum Valiliği İl Planlama Uzman Yardımcılığı ile başladı ve sırasıyla Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı mesleklerinde bulundu.

9 Eylül 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 106. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 19 Mart 2018 tarihinde Erzincan Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Erzurum-Palandöken ilçesinde Kaymakam Refikliği, Erzurum-Uzundere ve Sivas-Hafik ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında Ürdün Üniversitesinde Altı ay süreyle Arapça eğitimi aldı.

Balıkesir/Dursunbey Kaymakamlığı görevinde bulunmakta iken, 11.08.2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Elazığ Maden İlçe Kaymakamlığına atanan Rahmi Bulut, son kararname ile Özalp İlçe Kaymakamlığı görevine atandı.

Kaymakam Bulut evli ve bir kız çocuğu babasıdır.