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1990 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Adana Vergi Dairesi Başkanlığında, gelir uzman yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 2018 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kahramanmaraş Valiliği’nde valilik stajını, Bitlis ili Ahlat ilçesinde kaymakam refikliği stajını ve Kırşehir ilinde mülkiye teftiş stajını tamamladı.

Sırasıyla Gaziantep ili Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde eğitim gördü.

Cumhurbaşkanlığının 19.03.2021 tarihli ve 2021/153 sayılı atama kararı ile asaleten atanan Kaymakam Eyup Gürdal 24.03.2021 tarihinde Rize Fındıklı Kaymakamı görevine başladı. Yeni atama kararı ile Gürdal, Van’ın Saray İlçe Kaymakamlığı görevine atandı.