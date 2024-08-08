O da PUBG oldu. Oyunseverler ise Pubg kapatılacak mı, pubg Türkiye'de kaldırılacak mı, kapanıyor mu kaldırılıyor mu? Gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte Roblox.com uygulamasının Türkiye'de erişime kapatılmasının sonrasında Pubg ile alakalı araştırmalar da gündeme gelmeye başladı. Peki Pubg kapanıyor mu, Pubg Türkiye'de kapatılacak mı, kapanacak mı, kaldırılacak mı? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını haberimize bulacaksınız.

Resmi makamlar tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte Instagram platformunun kaldırılmasıyla birlikte Roblox uygulamasına erişimde kapandı fakat Pubg Mobile ve Pubg Lite uygulamaları ile alakalı kaldırılacağı yönünde herhangi bir bilgi mevcut değil.