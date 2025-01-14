Diş eksikliği tedavisinde kullanılan en iyi tedavi yöntemlerinden biri olan diş implantı tedavisi, yaklaşık 20 gün önce haftada iki gün hizmet verecek şekilde Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM) yeniden başlandı.

BAŞHEKİM MEHMET AKTAŞ: 216 HASTAYA 600 İMPLANT

Diş implantı tedavisine dair açıklamalarda bulunan Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Mehmet Aktaş, şu ana kadar 216 hastaya 600 implant yapıldığını söyledi.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Aktaş, “2021 yılında merkezimizde implant tedavisine başlandı. İmplant cerrahisi diş hekimliğinde ilerleyen süreçlerde sabit protezin yerini alacak, önemli alternatif tedavilerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Sabit protezde ön ve arka dişler çürük olmasa bile ortadaki diş eksikliğinden kaynaklı olarak ön ve arka dişleri keserek sabit protez yapıyoruz. İmplant cerrahisinde ise ön ve arkadaki dişlere herhangi bir zarar vermeden, çene kemiğine vida diye tabir ettiğimiz titanyum yerleştirilmek üzere de protez yapıyoruz, böylece hastalarımız çok daha mutlu bir şekilde merkezimizden ayrılabiliyorlar. Bu zamana kadar 216 hastada 600 tane implant yaptık. Bundan sonraki süreçte de sağlık hizmetlerine devam ederek hastalarımızı memnun etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DİŞ HEKİMİ HAKAN TÜRK: HASTALAR MEMNUN

Yaklaşık altı yıldır Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yaptığını belirten Diş Hekimi Hakan Türk, 20 gündür uygulanmaya başlanan diş implantı tedavisinin hastalar tarafından olumlu karşılandığını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 20 gündür hastanemizde implant tedavi uygulaması yapılıyor. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde biri yerli marka diğeri yabancı marka toplamda iki ayrı implant markası kullanıyoruz. Hastalarımızın tercihine bağlı olarak istedikleri implant markası ile tedavi sürecini başlatıyoruz. Haftada iki gün hastanemizde implant tedavisi yapılıyor. Fiyat anlamında da burada yapılan implantlar daha ekonomik, hastalarımız uygulamadan memnun.”

HASTA GONCA UMAN: HEM GÜVENLİ HEM DE UYGUN FİYATLI

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde İmplant tedavisi gören Gonca Uman, “Geçtiğimiz hafta implant tedavime başlandı, bugün ise dikişlerim alındı. Sağ ve sol alt kısımlarda dört dişim yoktu. Yemek yeme, çiğneme durumlarında sorun yaşadığım için implant tedavime başladım. Başka diş sağlığı merkezlerine de gittim ama hem daha güvenli hem de daha uygun fiyatlı sağlık hizmeti verdiği için Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tedavi olmaya karar verdim. Tedavi sürecimden çok memnun kaldım.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.