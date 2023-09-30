Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber - ÖZEL

Artan maliyetlerden dolayı vatandaşların ev alması oldukça güç bir hal alırken, kira fiyatlarının yüksekliği de kiralık ev arayan vatandaşları oldukça zor duruma düşürüyor.

Van'ın orantısız göç alması konut stoklarını eritirken, ev ve kira fiyatlarının yüksekliği vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Van'da geçtiğimiz yıllara göre konut fiyatlarında büyük artış gözlemlenirken, vatandaşlar bu konuda oldukça mağdur. Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEK FİYATLARI DESTEKLEMİYORUZ"

Van'da konut fiyatlarının yükselmesini desteklemediğini söyleyen Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, "Ev fiyatları Van’da da yükseldi. Van’da konut sayısında stokların erimesinden kaynaklı fiyatların yüksek olduğunu görüyoruz. Van’da şu anda konut fiyatları batı şehirlerine göre paralel gidiyor, bu yanlış. Bu durumu desteklemiyoruz" dedi.

“YENİ KONUTLAŞMA ADIMLARI ATILMALI”

Yeni konutlaşmaya doğru adımlar atılması gerektiğini ifade eden Özdek, "İnsanlar şu anda burada ne ev alabiliyor ne de kiralık ev bulabiliyorlar. Bu durumlar barınma sorununu ortaya çıkarıyor. Bu konunun üstesinden gelebilmemiz için konuya el atılması ve imarın şekillenmesi, düzeltilmesi yeni konutlaşmaya doğru adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk