Özalp Müftülüğü, unutulmayan yüz tutmuş oyunları öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü mutasavvıf Muhiddin İbnûl Arabi tarafından geliştirilmiş olan ve Osmanlı'nın son dönemlerinde sıkça oynandığı bilinen Ariflerin Satrancı oyunu, Özalp ilçesinde yeniden öğrencilere tanıtılarak öğretiliyor.

İlk olarak 3 Nisan Ortaokulunda tanıtımı yapılan oyun hakkında konuşan Özalp İlçe Vaizi Mehmet Nesim Akaca, "Tasavvufi bir oyun olan ariflerin satrancını öğrenci kardeşlerimize öğretmek ve bu sayede onların zihinsel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İlçemizdeki bütün okullarda ariflerin satrancı oyununun tanıtımını yapacağız" ifadelerini kullandı.