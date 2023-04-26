Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticari aracını yenilenlerden ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) alınmayacak” sözlerinin ardından gözler diğer araçlarda uygulanan ÖTV oranlarına çevrildi.

Ticari araç müjdesi sonrası merak ediliyordu! Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Benzer bir indirimin diğer araçlarda uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş konuya dair net bir açıklama yaptı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN NET CEVAP

Numan Kurtulmuş, ÖTV muafiyeti hakkında açıklama yaparak “Ekmeğini buradan kazanan esnafın araçlarını yenilesinler sorunsuz araçlarla hizmet yapsınlar diye yapıldı. Ama normal ÖTV indirimi ile ilgili şu ana kadar bildiğim bir hazırlık yok” ifadelerini kullandı.

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